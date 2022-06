La modeo Alessia Rovegno ya inició su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, que se realizaría en el mes de diciembre. Y aunque la peruana ha asegurado que no tiene intenciones de operarse, muchos usuarios vienen recomendándole que se haga algunos ‘retoques’.

Es así que el conocido cirujano plástico Steve Díaz dio su opinión sobre los ‘retoques’ estéticos que podrían hacerle a Alessia Rovegno. Durante el programa Amor y fuego, el experto aseguró que la Miss Perú es una mujer bella.

“Primero te voy a decir lo que me encanta de Alessia, es esa cara así cuadradita maxilar, así tipo modelo de Victoria’s Secret que tiene ella, fabulosa, impresionante”, comentó Steve Díaz.

Sin embargo, el cirujano admitió que le agrandaría la mirada y le haría un retoque en la nariz: “Lo que yo le haría es de repente levantarle un poco los párpados con unos foxy eyes porque tiene unos ojos tan hermosos, pero sus párpados son un poco caídos. Le levantaría la punta, solo la punta de la nariz, sin cirugía”.

“Prótesis de mama no tiene y yo sí le recomendaría que se lo haga antes de ir al Miss Universo”, acotó.

En ese sentido, Steve Díaz aconsejó a Alessia Rovegno que no se niegue a operarse, ya que el resto de candidatas se operan para competir en este concurso: “O sea, tú no puedes ir ay, sí, a hacerte la naturalita a competir con los dragones. No, no, no, al Miss Universo no van naturalitas”.

