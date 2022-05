El arquero de la selección peruana de fútbol, Pedro Gallese, dedicó un emotivo mensaje por el Día de la Madre a su esposa. Esta celebración coincidió con los 32 años de Claudia Díaz.

A través de Instagram, Pedro Gallese dedicó un romántico mensaje a la madre de sus hijos y aseguró que es la mujer “perfecta”: “Mi amor feliz cumpleaños y feliz día de la madre a la mujer perfecta para nosotros te amo demasiado”.

“Sigue siendo así te admiro mucho y muchas gracias por ayudarme a mi y a nuestros hijos a ser mejores en este mundo”, añadió en la publicación.

Por su parte, Claudia Díaz también escribió un mensaje por sus 32 años: “Hoy ME CELEBRO más que cualquier otro día, hoy me celebro doblemente xq me lo MEREZCO; gracias mi Señor porque me das mucha SALUD, FUERZA Y SABIDURÍA y solo llenas mi vida de personas y cosas bellas”.

En Instagram, la pareja y sus dos hijos se mostraron en un hotel de Orlando, Florita, celebrando estas fechas.

Foto: Instagram @pedrogallese1

