Este 10 de noviembre de 2022, la modelo Grasse Becerra compartió algunas fotografías de su baby shower. En estas, la expareja de Joshua Ivanoff aparece junto a su actual novio y padre de su bebé, Juan Carlos.

En Instagram, junto a las fotos del baby shower, Grasse Becerra contó que no está siendo ninguna dieta: “Un poquito de lo q fue mi baby shawer y de lo enorme q andan mis caderas , la verdad chicas q no quise hacer dietas para embarazadas , no quise hacer ejercicios pues siempre ando en régimen y entrenando la verdad q con las justas hago yoga”.

Foto: Instagram @grasseb

“Gracias a dios todo está Perfecto subí aprox 10 kg pero no hay nada q con esfuerzo se pueda arregla jijiji así q lo único q les diré es q si las que me leen están embarazadas disfruten su embarazo coman todo lo q gusten pero eso si siempre sigan los consejos de su médico de confianza ya luego nos ponemos a régimen yo publicaré donde me haré mi pos parto y los ejercicios y comidas pos parto y lactancia así q disfruten chicas, es una conexión única”, explicó Grasse Becerra.

Foto: Instagram @grasseb

Además, la modelo contó que su hijo se llamará Tadeo. A propósito del baby shower, su hermana le dedicó un emotivo mensaje por su próxima maternidad:

“Solo por nueve meses tendrás dentro de ti a Tadeo, pero en tu corazón lo llevarás toda la vida. No es necesario recibir un manual para ser mamá, solo harás lo que tu corazón te diga, estoy muy feliz por ti y por Juanca... quiero verte así, feliz, llena de luz y llena de mucho amor. Eres mi hermana, te quiero a morir y mis sentimientos nunca cambian”.

