Sin miedo a nada. Greissy Ortega no se quedó callada y se pronunció para el programa de Magaly Medina, donde no dudó en poner en su sitio a Milena Zárate, quien nuevamente se refirió al amorío que habría vivido su menor hermana con su expareja, Edwin Sierra.

En ese sentido, la joven madre de familia, quien además se encuentra viviendo en Estados Unidos junto a su esposo Ítalo Villaseca y sus hijos, señaló que ambas ya no son unas jovencitas como para pelear a nivel nacional, y que deberían superar el escándalo que sucedió hace más de 10 años.

Recordemos que ambas hermanas se encuentran en el ojo público, luego que Greissy no tomará de buena manera el vídeo que grabó Milena con su popular frase “Usted es una cínica, usted no tiene sangre en la cara”.

“Hasta el día de hoy me sigue castigando y hasta el día de hoy digo: ‘me lo merezco’. Hasta el día de hoy digo: ya llegará mi momento de sonreír, quizás, pero afecta, te juro que afecta... Suelta, ella no me ha soltado todavía”, comenzó diciendo Greyssi mediante un enlace EN VIVO.

“Tienes 43 años. Ya no te puedes poner a pelear como una mocosa de 20, no puedes, no puedes porque se te ve ridículo. No te asolapes de unas lágrimas para que solamente te vean como la pobrecita porque no lo eres” , agregó.

