Desde hace un par de años, el actor José Eduardo Derbez mantiene una relación con la modelo profesional Paola Dalay, a quien presume en sus redes sociales como Instagram. Son contadas las ocasiones en las que el hijo de Victoria Ruffo se ha animado a hablar sobre su noviazgo, pues a pesar de ser un personaje público hay asuntos que prefiere mantener en privado.

Pese a su hermetismo, en una reciente entrevista concedida a la periodista de espectáculos Inés Moreno, Derbez contó que su pareja y su madre no tienen una relación cercana. Estas declaraciones tomaron por sorpresa al público, aunque segundos después el artista compartió las razones por la que sus encuentros no se llevan a cabo.

José Eduardo Derbez dio detalles de la relación que hay entre Victoria Ruffo y su novia (Foto: Victoria Ruffo / Instagram)

¿POR QUÉ LA NOVIA DE JOSÉ EDUARDO DERBEZ NO SE VE CON VICTORIA RUFFO?

Suegra y cuñada solo se han visto una vez en dos años y eso se debe en gran parte al tipo de actividad que la actriz de telenovelas realiza con su hijo. Por el contrario a lo que algunos podrían imaginar, no es que exista una antipatía por parte de Ruffo, sino que el escenario no se presta para un encuentro entre ambas.

“Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá es voy a su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos en YouTube y pues no voy a llegar de ‘Ponte en medio, mi amor, de mi mamá y de mí, vamos a ver...’, pues no”, explicó José Eduardo.

Victoria Ruffo resaltó en la década de los 80. Ha protagonizado telenovelas como "La madrastra", "Abrázame muy fuerte", "Victoria". (Foto: Twitter)

Las medidas por la Covid-19

Otra de las razones por la que Paola y Victoria no comparten está relacionada a la pandemia por la Covid-19. Las fiestas o grandes reuniones quedaron suspendidas en la familia, causando que sea complicada la construcción de un vínculo cercano entre ambas.

A pesar de todo, la relación entre ambas es cordial; de hecho, la primera vez que se conocieron fue en un restaurante, donde pudieron conversar y conocerse un poco más.

A pesar de las circunstancias, José Eduardo Derbez recordó que cuando su madre y su novia se conocieron en una restaurante se llevaron bien: “Normal, no así de ‘ay, a hue*o’, tampoco fue ‘amiga, nos pintamos las uñas mañana’”, dijo entre risas.

¿JOSÉ EDUARDO DERBEZ TENÍA MIEDO DE PRESENTARLE SU NOVIA A VICTORIA RUFFO?

Derbez también recordó que hubo un tiempo en el que vivía pendiente de la opinión de su madre hacia sus parejas, lo que generó que tuviera miedo a llevar una novia a casa:

“Cuando estaba más chavito si me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, que no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, declaró.