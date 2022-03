El hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, es una de las personalidades más populares de México no sólo por la influencia de sus progenitores, sino también por su trabajo frente a cámaras. El artista de 29 años ha participado en producciones como “De viaje con los Derbez” y “Renta Congelada”, además que es muy activo en las redes sociales.

Gracias al internet, José Eduardo aumentó su número de seguidores y también conoció a diversos creadores de contenido, quienes como él, disfrutan entretener al público. El actor es poseedor de un gran carisma y habilidad para hacer reír al público, talento que heredó de su padre.

Recientemente, Derbez fue parte del show realizado por la standupera Isabel Fernández, quien se encarga de visitar la morada de diferentes artistas. Es así como se conoció el espacio donde vive el actor y un curioso objeto que mantiene en una de sus habitaciones.

En 2012, José Eduardo hace su debut como actor en la telenovela juvenil "Miss XV", producida por Pedro Damián (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

¿POR QUÉ JOSÉ EDUARDO DERBEZ TIENE UN ATAÚD EN SU CUARTO DE INVITADOS?

En la serie “Cuando nadie me ve”, conducida por Fernández, se pudo conocer los diversos espacios de la casa de Derbez en la Ciudad de México. Uno de los ambientes que llamó la atención fue el cuarto donde recibe a sus invitados, el cual alberga un peculiar ataúd que, según cuenta el mismo actor, mandó hacer a su medida.

¿Ha dormido ahí?

José Eduardo confesó haber dormido dentro del féretro por curiosidad, aunque no quedó claro si es ahí donde también reposan los que deciden quedarse una noche en su vivienda, pues no se ve que haya una cama dentro de la pequeña habitación.

“La almohada es porque un día me quedé a dormir ahí y quería dormir más cómodo, fue una experiencia divertida, sudé muchísimo. Yo lo mandé a hacer a mi medida porque me dio cosa que fuera usado. La gente que se llega a quedar aquí es gente que ya me conoce y sabe que estoy loco”, contó.

LA SILLA ERÓTICA EN EL CUARTO DE JOSÉ EDUARDO DERBEZ

Otra de las áreas que presenta un objeto extravagante está en su habitación. Se trata de un tipo de “silla erótica” en la que uno puede apoyarse boca abajo y ser sometido por su pareja. El hijo de Victoria Ruffo dijo no haberla usado antes, aunque pudo realizar una breve tutorial para la entrevistadora.

“La persona llega por atrás, obviamente empiezas el coqueteo y madres, latigazo. Entonces ya te relajas y el otro hace lo suyo, pero no la he utilizado”, expresó Derbez.