Andrea San Martín fue consultada en el programa “D’ Mañana” sobre su presunta relación con el futbolista Paolo Guerrero, hace 14 años. Fue el popular ‘Metiche’, Kurt Villavicencio, quien le lanzó el misil al recordarle este amorío.

“Cuando tu saliste con Paolo Guerrero, cuando tenías 19 años.... siempre se te ha ligado como una enamorada que (él) tuvo, de tiempo corto”, le dijo el conductor de Panamericana TV, el pasado 2 de noviembre.

Sin embargo, la modelo al toque puso el ‘parche’ y aseguró que nunca fue pareja del ‘Depredador’: “Conocer a personas, tener la oportunidad de salir a comer un par de veces con esas personas, no significa que sea una relación o una saliente oficial, yo era mu joven, así que no, olvídate”

Sin embargo, el programa ‘Amor y Fuego’ recordó un archivo de una entrevista que Andrea Llosa le hizo a Andrea San Martín, hace unos cuantos años, donde la ‘Ojiverde’ admite que salieron por 6 meses.

“[Es verdad que has sido enamorada de Paolo Guerrero] Salí con él como que 6 meses [Bueno pues, sí entonces) SÍ... ”, fue parte de la conversación.

Reportera confronta a Andrea San Martín

Una reportera de ‘Amor y Fuego’ confrontó a Andrea San Martín por estas declaraciones, y le mencionó aquella entrevista con Andrea Llosa. La influencer enfureció:

“Creo que hasta allí no más puedo llegar.... porque si me vas a preguntar por cada persona con la que he salido a comer o cenar, me tendrias que preguntar por varias personas”, comentó.

“[Dices una cosa a cosa pero hace un tiempo atrás...] No me pongas en contradicciones” , sentenció la modelo.

Rodrigo González se mostró indignado por lo dicho por Andrea y acotó: “no te ponemos en contradicciones, tu caes, allí esta el archivo, el archivo indolente de la farándula lorcha, ese que habla por sí solo”.

