Se acabó el amor. El político Juan Sheput y la actriz Vanessa Terkes anunciaron el fin de su relación sentimental tras dos años de romance. Fue el ex ministro Sheput quien decidió dar el anuncio y expresó que decidieron separarse por diferentes motivos.

Sin embargo, pocos recuerdan cómo comenzó la relación de Vanessa Terkes y Juan Sheput, una pareja que sorprendió a muchos y que se veía como una de las más estables.

Así inició la historia de amor entre Vanessa Terkes y Juan Sheput

Las sospechas de un romance entre el político y la actriz, surgieron luego de que se les viera juntos públicamente en agosto del 2021, según el programa de “Peluchín” y Gigi Mitre. Tras el primer ampay la ex esposa de George Forsyth decidió declarar y afirmar que no tenían ningún tipo de relación con Sheput.

La actriz confesó que conoció al exministro en febrero del 2021 por su trabajo en la política. “Lo conocí en febrero como conocí a mucha gente que trabaja en la política. Ellos no tienen el tiempo para decir: ‘vámonos a almorzar’ porque están constantemente trabajando. Entonces, me tengo que acomodar a los tiempos de ellos. Que no sea raro que me vean a las 6 de la mañana con Juan Sheput, Marisol Espinoza”, reveló Vanessa Terkes.

En otra oportunidad volvió a ser abordada por las cámaras de “Amor y Fuego” y esta vez dejó en duda la relación en existia entre ambos, pues no negó ningún tipo de sentimiento, solo que en ese momento se encontraba feliz. “¡Para qué! Imagínate, ¿para qué decirlo? Ahorita estoy feliz hermana... Mírame, mírame... siempre están de sapos por ahí”, indicó la actriz.

Meses después sería la misma Vanessa Terkes quien confirmaría la relación con Juan Sheput a través de una publicación en Instagram. La modelo posteó en sus redes sociales una foto en la que se le ve abrazar a un hombre al que cubre el rostro con un corazón y donde escribe un romántico mensaje “Feliz Cumpleaños a mí”.

Los conductores de “Amor y Fuego” develaron que el misterioso hombre sería el ex ministro Sheput, pues su vestimenta coincidiría con la del político. De esta manera se confirmó el romance entre ambas figuras públicas. Sin embargo, lamentablemente el día de hoy anuncian el fin de su historia de amor.





