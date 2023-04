Fuerte indirecta. El actor nacional y protagonista de la novela “Luz de Luna”, André Silva se animó a comentar sobre la relación que tienen los artistas públicos con las personas. El intérprete reveló que muchas madres le escriben a sus redes sociales para pedirle que mande saludos a sus hijos.

“Me escriben mamitas, que me piden saludos para sus hijos. En la calle es igual”, reveló el actor en una entrevista para el diario local Trome. Además, el artista reveló que no cobra por dar autógrafos .“Enviar una foto o video es parte del trabajo. Es ser agradecido y además sirve para promocionarte”, confesó el artista nacional para Trome.





