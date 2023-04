Se defiende. La conductora de televisión Lady Guillén decidió pronunciarse sobre la denuncia que le interpuso la modelo Melissa Paredes por el presunto delito de difamación y expresó que ella prefiere centrarse en su trabajo. La conductora de televisión restó importancia a la demanda, luego de que la ex esposa del “Gato” Cuba le exigiera 300 mil soles de reparación civil y 3 años de cárcel contra Guillén.

La ahora prometida del “Activador” Anthony Aranda consideró que Lady Guillén violó su privacidad al difundir audios y videos de su menor hija en su programa “Dilo Fuerte” y durante una entrevista con el diario local Correo, la conductora de Panamericana Televisión dio a conocer su postura.

“Yo siempre he cogido las cosas productivas de mi vida. Para mí es insignificante lo que pueda opinar o decir cualquier persona sobre mi trabajo, no le tomo importancia (...) no tomo importancia a opiniones y tonterías que no me suman”, expresó en un inicio para Correo.

Además, Lady Guillén sacó cara por su casa televisiva e indicó que Panamericana Televisión es un canal prestigioso. “Yo tengo clarísimo lo que realmente he querido en la vida, desde que me dieron la oportunidad de tener un programa de televisión (...) Lo que sí es que creo que es importantísimo tener en este tema, en esta situación, es dejar en claro que Panamericana es un canal sumamente de prestigio”, agregó Guillén.

En otro momento de la entrevista, Lady Guillén le mandó una tremenda indirecta a Melissa Paredes y aseguró que ella trabaja en silencio y sin necesidad de exponer su vida privada.

“Yo soy perfil bajo, yo trabajo sin hacer bulla, no expongo mi vida privada, no tendría por qué estar respondiendo y mucho menos estresándome. Es insignificante todo lo que haya pasado en ese tema. Yo sí quiero resaltar que el ser malagradecidos en la vida nos va a pasar factura”, sentenció la conductora de “Dilo Fuerte”.





