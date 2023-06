Úrsula Boza decidió romper su silencio en una entrevista exclusiva para el canal de Youtube de Verónica Linares, donde sorprendió a propios y extraños al confesar lo mucho que le afectó su separación con Christopher Gianotti.

Y es que la actriz peruana reveló que llegó a pesar nada más y nada menos que 47 kilos , porque en ese entonces no sabía cómo manejar sus emociones.

“Llegue a pesar 47 kilos y era una desgracia andante. No asimilaba. Lo que pasa es que estaba separada de mi compadre y por eso era el sufrimiento. No asimilaba la comida. Bajé hasta 47 kilos, era puro huesito, me salió granos porque le metí al cigarro y me demoré como 3 años para llegar a 50 kilos”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Mirada de tiburón’ reconoció que en aquellas épocas era más intensa de lo que es ahora, pues hasta llegó a calificarse como una persona “tóxica”. “Fui al doctor, pero creo que la pena te consume tanto que puedes comer un camión de chicharrón y no asimila tu cuerpo”, agregó.

