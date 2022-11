Ya no es un secreto. El programa que reemplazaría a ‘En boca de todos’, sería uno conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez, pero el comediante se dedicó a negarlo en numerosas ocasiones, sin embargo, su actual jefe, lo delató y contó cómo fue el momento.

Carlos Vílchez habría aprovechado la confianza que tiene con Jorge Benavides, para contarle que no seguiría con él en su programa y su nuevo casa televisiva, la compartiría con María Pía Copello: “No es la primera vez, al final siempre regresa, vuelve el perro arrepentido, bromeando un poco entre nosotros, Carlos entró a mi camerino, nos abrazamos, me dijo, Jorge yo voy a tratar de regresar lo más pronto posible”.

Finalmente, y rompiendo el misterio que Carlos decidió mantener, Jorge confirmó que este 2023, ya no estarán juntos: “Todo el mundo sabe que Carlos se va para el próximo año y obviamente es muy triste, porque además de ser mi compañero de trabajo es mi amigo y yo he respetado mucho su decisión de no decir hasta que él lo decida que no estará con nosotros, pero ya es un secreto a voces, confirmado por la misma María Pía de que trabajarán juntos”.

