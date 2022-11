El médico Arístóteles Lojas, es el ginecólogo que habría atendido a Gabriella Sevilla, pero no sería su cómplice y contó cómo se convirtió en víctima de las mentiras de la joven que engañó al Perú.

El ginecólogo reveló al semanario ‘Hildebrant en sus trece’, que tuvo una conversación con la pareja de Gabriella Sevilla, quien llegó a él para confirmar sus sospechas: “Se presentó en el consultorio y me dijo: ‘doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’”.

Las pruebas de embarazo que mostró Gabriella, fueron falsificadas, usando la firma y sello del ginecólogo Aristóteles Loja, confirmando la mentira de quien fue su paciente: “Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número”.

