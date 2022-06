El Poder Judicial ratificó la sentencia de 21 años de cárcel a Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió el preciso instante en que la jueza confirma la condena y el pago de una indemnización de 10 mil soles a favor de Dalia Durán.

“El ataque sexual se ha dado en el contexto de vinolencia familiar (...) cuando la agraviada estaba al cuido de sus menores hijos”, leyó la jueza, indicando que el cumbiambero estará en prisión hasta el 04 de julio 2042.

Asimismo, el Poder Judicial impuso un tratamiento terapéutico al artista y lo declararon responsable civilmente.

El abogado de John Kelvin anunció que apelará la sentencia judicial. “En este caso hay odio, hay venganza, odio por los golpes y venganza por lo que ocurrió en la relación”, dijo el abogado Arturo Farge.

En la audiencia se pudo apreciar a John Kelvin detrás de las rejas, en el penal de Lurigancho. Además, lucía demacrado y con ojeras profundas.

John Kelvin, ratifican sentencia

Dalia Durán asegura que quiere divorciarse de John Kelvin

Dalia Durán está buscando iniciar su proceso de divorcio con John Kelvin cuánto antes. En una entrevista para Magaly Medina, la modelo cubana hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta su solicitud para obtener la nacionalización peruana, y así poder divorciarse del artista.

“Yo necesito que me ayuden con la nacionalización. Una vez que yo tenga eso, podré tramitar mi divorcio y podré traer a mi mamá de Cuba para que me ayuda acá y estar con ella. Presenté todos los documentos que me pidieron y hasta ahorita no recibo respuesta de Migraciones”, cuestionó la modelo.

TE PUEDE INTERESAR