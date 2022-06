Ya se dictó sentencia para Jhon Kelvin y es de 21 años de prisión por haber agredido sexualmente y golpeado a su esposa Dalia Durán, quien lo denunció y contó todo lo que le pasó en cuanto pudo. Sin embargo, ahora cambió su versión para beneficiar al cantante que la atacó sin piedad.

Magaly Medina destruyó en numerosas ocasiones a Dalia Durán por haber cambiado su versión y negar ante la ‘Cámara Gesell’ que Jhon Kelvin la haya violado, luego que ante todo el Perú confesó la verdad, por ese motivo la cubana hoy decidió sentarse con la ‘urraca’ para contar por qué cambió su versión.

Dalia comenzó afirmando que ella no miente, por lo que se podría deducir que su primera versión no es mentira, ya que luego reveló por qué intentó defender a Jhon Kelvin: “Yo no soy una mentirosa, pero en mi condición, había pasado muy poco tiempo, hasta el día de hoy es muy doloroso, a veces los golpes se van, pero lo que queda en el corazón son los que duelen más”.

Además, añadió que la situación hubiera sido diferente si su atacante hubiera sido un desconocido, pero lamentablemente y como agravante, es su esposo: “No se trata de cualquiera quien me golpeó, se trata de mi esposo, el padre de mis hijos con quien he convivido por más de 13 años”.

