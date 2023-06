Más que emocionada. Magaly Medina actualmente se encuentra actualmente disfrutando de unos días de relajo junto a su esposo Alfredo Zambrano, y también de Sheyla Rojas y Sir Winston en la ciudad de Cusco. Y es que a pesar de estar lejos de su familia, la conductora de espectáculos aprovechó la oportunidad para recordar a su padre, Luis Medina, quien falleció hace unos meses atrás.

Todo se dio mediante su cuenta oficial de Instagram, donde la popular ‘Urraca’ compartió un emotivo video de lo que fue el último cumpleaños de su progenitor, el cual celebró con toda su familia.

“Papito adorado, ¡cuánto te extrañamos! Este fue el último cumpleaños que pasamos juntos. Tus hijos sabemos que nos seguirás protegiendo y amando desde donde estés. Besos, mi héroe predilecto”, escribió en sus redes.

Magaly rompe en llanto al recordar a su padre

La presentadora Magaly Medina protagonizó un triste y conmovedor momento al recordar a su papá, quien falleció hace algunos semanas. La ‘Urraca’ presentó un informe especial por el ‘Día del Padre’ en su programa, no sin antes recordar a su progenitor y revelar con voz entrecortada que fue el hombre al que más amó en su vida.

“ Mi padre fue muy importante para mi, hoy no lo tengo, y sirva esta reflexión para que algunos padres se involucren más en la vida de sus hijos, felizmente creo que las nuevas generaciones ya lo están haciendo. Este será mi primer ‘Día del Padre’ sin el hombre que más he amado en mi vida y el hombre que creo que más me va amar y me amará por siempre aún desde allá (apunta al cielo)”, señaló la popular ‘Urraca’.

