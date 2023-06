¿Nunca murió el amor? Samuel Suárez sorprendió a propios y extraños al utilizar su plataforma digital de “Instarándula” para lanzar la exclusiva información sobre Shirley Arica y Rodney Pío, pues al parecer, todo indicaría que la parejita habría decidido retomar su relación sentimental.

Cabe recordar que la polémico modelo contrajo matrimonio con el primo del ‘Loco’ Vargas en el año 2014, y fruto de su amor tuvieron a una pequeña hija. Sin embargo, tiempo después fueron protagonistas de innumerables escándalos, incluso con denuncias de por medio.

Esta vez, fue el propio ‘Samu’ quien puso en evidencia a la popular ‘Chica realidad’, cuando se encontraba en actitudes bastante cariñosas con el padre de su hija en Plaza San Miguel. “Lo que si me ha llegado son varias ratujeadas que he ido guardando... ¿Qué está pasando entre Shirley Arica y Pio Dean? Actualícenme. ¿ Regresaron? Hace semanas estaba chapando con un norteño. ¿Qué parte de la historia me he perdido?”, comenzó diciendo el comunicador.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que Samuel Suárez confesó que personas cercanas al entorno de Shirley Arica le habría confirmado que, efectivamente, sí habría retomado su relación con su expareja y padre de su hija.

“No está la menor cerca, y no creo que sea un momento de confraternidad entre padres. ¿Han visto cómo la agarra y chapa cuello? Gente cercana al entorno de Shirley me han dicho que han regresado. Ojo que ellos no se estarían ocultando, tengo varias ratujeadas, con su hija también. Hace semanas estaban juergueando en una discoteca, pero mucha confianza entre padres”

¿Shirley Arica presenta a su nuevo novio?

La modelo Shirley Arica fue captada muy cariñosa en una discoteca de Trujillo por los ratujas de Instarandula acompañada de un misterioso hombre al que llamaron ‘gringo’ con quien presuntamente estaba ‘chapando’ en la zona vip de la fiesta.

Los seguidores de la ‘Chica realidad’ especularon sobre la identidad del nuevo galán de la modelo. En medio del ampay de la modelo en la discoteca trujillana, Shirley Arica decidió presentar a su nuevo galán y compartió una fotografía candente de una pareja abrazadas recordados en una cama muy juntos, si bien no se logra ver el rostro de ninguna de las dos personas los fanáticos de la ex de Reimond Manco sospechan que se trataría de modelo y el ‘gringo’ cariñoso de la discoteca.

