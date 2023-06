Keiko Fujimori rompió su silencio por primera vez tras su inesperada separación con Mark Vito Villanela, con quien llevaba años de matrimonio. Y es que la política descartó completamente una reconciliación con el padre de sus menores, pero aseguró que ambos tienen una relación bastante cordial por el bienestar de sus dos hijas, Kiara y Kaori.

“Fue una decisión consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Somos amigos y vamos a ser responsables padres de familia”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la lideresa de Fuerza Popular también negó tajantemente que se encuentre conociendo a otro hombre, y aseguró que se encuentra soltera y sin compromiso, pero no descartó volver a abrirle las puertas al amor.

“Siempre van a haber especulaciones al respecto y creo que a las mujeres nos gusta y aspiramos a tener también una vida privada y en pareja. Yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad hacia el futuro. Yo no le cierro las puertas al amor”, agregó para Trome.

¿Qué opina Keiko Fujimori sobre TikToks de Mark Vito?

Frente a los polémicos videos en TikTok que ha realizado el estadounidense, Mark Vito, desde su separación con Keiko, la hija del expresidente Alberto Fujimori, confesó que dejó de seguir en redes a su exesposo para evitar especulaciones o malos entendidos.

“Yo he decidido no seguir a Mark, para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte” , expresó.

