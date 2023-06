Keiko Fujimori, de 48 años de edad, habló por primera sobre su separación de Mark Vito Villanella, padre de sus hijas: Kyara y Kaori Villanella Fujimori. A mediados del año pasado, la excandidata presidencial y el ahora tiktoker anunciaron el fin de su historia de amor luego de 18 años.

En diálogo con Trome, la hija del expresidente Alberto Fujimori ha descartado retomar su vínculo sentimental con el estadounidense. Además, se negó a revelar las razones de su ruptura matrimonial.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre su separación de Mark Vito?

“Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori”, dijo Keiko.

“Descartó totalmente volver con Mark”, agregó.

Qué dijo Keiko Fujimori sobre su separación de Mark Vito. Foto: (GEC).

¿Qué opina Keiko Fujimori sobre Mark Vito y sus Tik Tok?

Asimismo, Fujimori Higuchi opinó sobre la nueva faceta de su exesposo, quien se ha vuelto muy mediático tras lanzarse como tiktoker y lucirse con algunos personajes de la farándula como Fabio Agostini y Susy Díaz.

“Yo he decidido no seguir a Mark, para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias ‘estas personas se siguen’. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte”, sostuvo.

Keiko y Mark se casaron el 13 de julio de 2004 en una boda celebrada en la iglesia Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores. Tuvieron dos hijas: Kyara y Kaori Villanella.

