Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular, habló sus pretensiones de volver a postular a la presidencia del Perú. La política de 49 años de edad, buscó sin éxito, llegar a la presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, en todas fue derrotada por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral. En las últimas cayó ante el expresidente vacado, Pedro Castillo.

Días atrás, el congresista y vocero de la bancada naranja, Hernando ‘Nano’ Guerra García, encendió las alarmas al asegurar que la hija mayor de Alberto Fujimori debería presentarse en las elecciones del 2026.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre una cuarta postulación?

“He sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones yo no postularía, pero hacia adelante, hacia futuro no he tomado esa decisión” , dijo para Trome.

Además, la exesposa de Mark Vito se refirió a las burlas de la periodista Juliana Oxenford, quien de manera irónica, afirmó que si Keiko compite contra los personajes de ficción, Pikachu y Barney, ellos ganarían las elecciones.

“A mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le gana ni al panetón’. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones. Lo que yo te digo es que no he tomado esta decisión y la tomaré más adelante, como cualquier ciudadana tengo derecho a participar y esta decisión se tomará con el partido ”, puntualizó.

“Si entonces creen que cualquier persona o muñeco me puede ganar, déjenme participar, si no significo ningún riesgo, ¿no?”, agregó.

Resaltó que ella tiene derecho a postular como cualquier ciudadano peruano y mencionó que es la única mujer en llegar tres veces a la segunda vuelta de unas presidenciales.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, precisó.