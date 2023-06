Magaly Medina lanzó duros comentarios contra Yahaira Plasencia por insinuar hace unos días ella ayudó en el diseño de su vestido para su presentación en los ‘Premios Heat 2023′. La ‘Urraca’ no tomó nada bien las declaraciones de la salsera y no dudo en desmentirla inmediatamente y tildarla como ‘La Pinocha del Chollywood’.

En la última edición ‘Magaly TV La Firme’ que se transmitió HOY viernes 16 de junio, Magaly Medina no tuvo piedad y se mandó con todo contra Yahaira Plasencia, quien hace unos días se atribuyó el diseño del vestido que lució en una resiente premiación. Además, la ‘Urraca’ le recordó sus últimos escándalos tras las acusaciones de Nicole Akari.

Magaly Medina tilda de ‘Pinocha’ a Yahaira

Magaly Medina tuvo fuertes palabras contra Yahaira Plasencia e indicó que en términos de rating no le funciona hablar de la salsera e incluso reveló que al público no le gusta escuchar de la ‘Reina del Totó', dejando entrever que es un tema aburrido para la audiencia. Sin embargo, las últimas declaraciones de la cantante en las que revela que colaboró en el diseño de su vestuario no pudieron ser ignoradas por la ‘Urraca’, quien la tildó de mentirosa.

“ Cada vez que hablo de Yahaira a veces a la gente ya no le gusta, pero no puedo dejar de comentar de su traje. Esta mujer se la pasa llenando la boca de mentiras y luego se victimiza. Cuando las cámaras no le enfocan, le sale la verdadera personalidad” , arremetió Magaly.

“Cuando le preguntaron sobre el vestido, dijo que el diseño había salido de su imaginación (...) Como dice en la nota, no es más pinocha porque su nariz es operada ”, agregó entre risas la ‘Urraca’.

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia

