¡FUEGO! Gianella Rázuri habría mandado una fuerte amenaza a Ale Venturo, luego de que la empresaria lanzara fuertes comentarios contra modelo tras protagonizar un ampay con su aún ex pareja Rodrigo Cuba.

Como se sabe, Gianella Rázuri y Rodrigo Cuba, fueron ampayados en una fiesta en Barranco a pocos días de que el futbolista y Ale Venturo anunciaran el fin de su relación. Sin embargo, hace unos días, la dueña de ‘La Nevera Fit’ tuvo duros comentarios contra la ex candidata a Miss Perú e incluso la acusó de solo buscar cámaras y aprovechar su polémica ruptura.

¿Gianella Rázuri amenaza a Ale Venturo?

No obstante, la modelo no tomó nada bien las declaraciones de la empresaria y a través de sus redes sociales habría mandado una fuerte advertencia a Ale Venturo para que no vuelva a hablar de ella.

En uno de sus más recientes videos de TikTok, Gianella Rázuri compartió un polémico mensaje. “ No le voy a pasar un insulto más señora, porque por las malas puedo ser la peor. Así que deje de meterse conmigo, porque los que se meten conmigo la paga muy caro ”, se escucha en el video.

