Kurt Villavicencio mejor conocido como ‘Metiche’ no se guardo nada y arremetió contra la ex pareja de Karla Tarazona, Leonard León por no asistir a la actuación del Día del Padre en el colegio de sus dos menores hijos.

El conductor de ‘Préndete’ tuvo duras palabras contra el cantante de cumbia y dejó ver su indignación por la ausencia del padre de los hijos de su amiga y compañera en la conducción, Karla Tarazona, quien públicamente agradeció a Christian Domínguez por acompañar a sus hijos en la actividad escolar.

‘Metiche’ arremete contra Leonard León

Por su parte ‘Metiche’ no se quedó callado y mostró su indignación contra Leonard León por no estar junto a sus dos menores hijos en una fecha tan especial. “ Qué lástima que el señor Leonard León no haya acudido. Yo me pongo en los zapatos de esos adolescentes de 11 y 14 años. Si a mí me hubiera tocado algo así no sé cómo estaría ”, dijo en un inicio el presentador.

Además, señaló que los problemas entre padres no deben afectar a los niños, especialmente en este tipo de actividades. “Si a mí a los 13 años mi padre así esté separado de mi madre, no vaya a la actuación, viviendo en la misma ciudad, pudiendo tomar un taxi. Si cuando mi papá se demoraba en recojer 5 minutos lloraba. No sé en qué cabeza entra eso ”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR