Mónica Sánchez o mejor conocida como ‘Charito’ en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ ya tendría un nuevo galán. En la última edición del programa ‘Amor y Fuego’ se difundieron algunas imágenes en las que se ve a la actriz peruana junto a quien sería su nueva pareja, el escritor y músico argentino, Daniel Sacro.

La presunta pareja fue vista ingresando al departamento de la artista nacional en el distrito de Barranco en donde se habrían quedado toda la noche, así lo informó el programa de ‘Peluchín’ y Gigi la tarde de HOY viernes 16 de junio. Las impactantes imágenes sorprendieron al público y surgió la duda sobre ¿Quién es Daniel Sacro?

¿Quién es Daniel Sacro?

Daniel Sacroisky, más conocido como Daniel Sacro, es un publicista, músico y escritor argentino que llegó al Perú hace casi 10 años por una extensión de su agencia publicitaria. Durante los años que tiene en nuestro país, el artista desarrolló su faceta como autor y lanzó un libro para niños junto a Rómulo Franco, Cuarenta cuentos de cuarentena. Además, mostró sus dotes para la música con su primer CD.

En una entrevista publica por el diario local La República, Daniel Sacro confiesa que es un hombre multifacético, pues nunca logró “soltar” su carrera como publicista mientras crecía como escritor y músico. “ En mi caso, nunca solté a lo otro, que es el arte puro, que no busca vender nada, sino que es comunicación también. Pero siento que todo es parte de lo mismo, solo que una está más anclada al ‘sistema’, que me permite vivir; y la otra, la artística, me permite disfrutar más, el placer de comunicar, porque eso es el arte también ”, contó para La República.

Daniel Sacro habría pasado la noche con Mónica Sánchez

Al parecer la actriz peruana, Mónica Sánchez a sus 53 años edad se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el músico argentino Daniel Sacro, quien es 11 años menor que ella. Según imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, ‘Charito’ habría acompañado al escritor a una de sus presentaciones en un establecimiento nocturno para luego retirarse juntos hasta el departamento de la interprete en Barranco.

La nueva “parejita” habría pasado toda la noche juntos, pues las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron al escritor y músico retirarse del ‘depa’ de ‘Charito’ a tempranas horas de la mañana. Cabe recordar que en marzo de este año Mónica Sánchez viajó a Buenos Aires y se le vio paseando junto a Daniel.

