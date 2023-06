Magaly Medina protagonizó un triste y conmovedor momento al recordar a su papá, quien falleció hace algunos semanas. La ‘Urraca’ presentó un informe especial por el ‘Día del Padre’ en su programa, no sin antes recordar a su progenitor y revelar con voz entrecortada que fue el hombre al que más amó en su vida.

Como se sabe, el padre de la periodista de espectáculos dejó de existir hace poco tiempo, y en ese sentido la ‘Urraca’ señaló que será la primera vez que no esté junto a su papá en el ‘Día del Padre’. Además, resaltó la importancia que tiene la figura paterna en el desarrollo de los menores y la crianza.

“ Mi padre fue muy importante para mi, hoy no lo tengo, y sirva esta reflexión para que algunos padres se involucren más en la vida de sus hijos, felizmente creo que las nuevas generaciones ya lo están haciendo. Este será mi primer ‘Día del Padre’ sin el hombre que más he amado en mi vida y el hombre que creo que más me va amar y me amará por siempre aún desde allá (apunta al cielo)”, señaló Magaly Medina.

