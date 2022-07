El productor internacional vio algo en Yahaira Plasencia que lo motivó a querer impulsar su carrera, sin embargo, luego de más de 2 años trabajando juntos, aún su carrera no despega y lo único que obtuvieron, fueron los rumores de un supuesto romance.

La autodenominada ‘Patrona’, confesó que el productor musical la conoció por Youtube: “Sergio se enteró de mí por YouTube, no es que el Perú esté en el radar de Latinoamérica y diga: ‘Oye, en Perú, hay un montón de talento’. No saben que hay talento aquí, muy aparte de quien gane, me encanta que haya hecho esto (versus) Gisela, traer nuevos talentos”.

Por su parte, Sergio George, afirmó que en realidad él estaba viendo a Daniela Darcourt, pero en el camino se le apareció Yahaira Plasencia.

Con los rumores descartados de un supuesto romance entre Yahaira y Sergio George, también vino la noticia de que el productor tendría presencia en el nuevo reality de Gisela Valcárcel y sería la de acompañar a los nuevos artistas y hacer que sus canciones sean hits.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos