Este martes 26 de julio de 2022, el productor musical Sergio George pidió disculpas luego que se desataron los rumores de un posible romance con la cantante Yahaira Plasencia. En una entrevista con América Hoy, señaló que considera a la peruana como una hija y que ambos son profesionales en su trabajo.

Inicialmente, Sergio George pidió disculpas a la ‘reina del totó' y a su novia, la venezolana Anastasia Mazzone: “Primero me quiero disculpar con los fans de Yahaira, con Yahaira, con Anastasia, con mucha gente y poner todo en contexto. Yo no he visto a Yahaira antes de ese evento en Puerto Rico por un año, la última vez que la vi fue en Perú en junio del año pasado”.

“La vi ahora, estábamos en un equipo con Danilo, con la estilista (...) entonces, para romper el hielo un poco, siempre estábamos juntos por 4, 5 días, bromeando, rajando de las personas. Sabes cómo es entre amigos para también bajar un poco el estrés que ella sentía, siempre estábamos bromeando”, explicó Sergio George.

“Obviamente fuimos al show, le fue muy bien, después del show subimos arriba (...) el estrés ya bajó y culpa mía, me preguntaron algo así inesperadamente, no esperaba esa pregunta, yo dije ‘ojalá’ bromeando, como una cosa de bacilón, yo dije mentira, pero no sabía cómo iba a ser la repercusión de eso, honestamente”, acotó el productor.

En ese sentido, Sergio George aclaró que Yahaira Plasencia es como su hija: “Yo quiero explicar, yo tengo una hija, Yahaira para mí es como una hija, Yahaira para mí es como mi hija, entonces el consejo que le doy a Yahaira siempre es un consejo como padre que no solamente va en la música sino también en la vida real”.

“Yo tuviera un nombre muy ensuciado en el negocio ahora si cada vez que trabajo con una mujer, me meto en una relación. Entonces también es una forma de minimizar a esa artista femenina porque yo selecciono para trabajar con una artista que creo que va a vender. Mira los nombres ahí, Jennifer (López), Thalía”, añadió.

El productor lamentó lo que ocurrió tras la entrevista: “Entonces me tengo que disculpar por esa palabra que dije, que sí fue error mío por una cosa de broma, de continuar la broma porque se bajó el estrés, pero jamás una cosa con Yahaira o con un artista porque yo soy profesional y en este negocio nadie puede decir de mí absolutamente nada”.

“Yo quería aclarar esto para que las jovencitas en el show que van a estar entiendan que el negocio no se maneja así, si ellas ven una persona así, que se echen a correr porque esa persona no es seria y no te va a ayudar para nada”, concluyó.

Fuente: América Televisión

