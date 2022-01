La fiebre de ‘Habacilar’ ha remecido las redes sociales y día a día sus fanáticos revelan algunos datos desconocidos del show que lideró su horario durante muchos años.

Una de las cosas más recordadas de ‘Habacilar’, fue el ‘baile del chivito’, cantada por Raúl Romero y bailada por Roger del Águila, quienes sin querer, marcaron la historia de la televisión.

“Un día Raúl me dice, yo sé que has traído un nuevo baile, y era mentira, no existía el baile ni nada, y yo le respondo, sí por su puesto, he pasado un proceso sorprendente”, fue así como se creó el baile.

Roger en una entrevista con Andrea Llosa, elogió a Raúl Romero por generar una letra tan rápido, la misma que luego se volvería en un ícono del mítico programa concurso de los ‘Pitucos del balcón’ y de los ‘académicos”.

