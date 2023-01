Renzo Costa , el empresario peruano de 49 años de edad, se convertirá en padre de gemelos. El popular ‘Rey de los cueros’ pronto tendrá en sus brazos a sus bebés, fruto de su relación con su novia Thalía Alva.

El dueño de la reconocida marca de carteras fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y fue consultado si después del nacimiento de sus hijos, le pedirá matrimonio a su actual pareja.

“JAJAJA estamos viendo eso. [¿No lo descartas?] Sí, gracias chicos”, respondió con un risa nerviosa.

Cómo se llamarán los hijos de Renzo Costa

Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego’ reveló como se llamarán los hijos de Renzo Costa, este 12 de enero durante la emisión de su programa. Como se recuerda, el popular ‘Peluchín’ fue el primero en anunciar que el empresario sería padre de gemelos.

“La primicia que les di ha sido confirmada, Renzo Cosa será padre de gemelos. No solamente va a tener un hijo, van a tener dos hijos, segunda primicia confirmada. Ahora, los nombres de los hijos también los sabemos, serán hombrecitos y sabes cómo se van a llamar, no sabía que me querían tanto, serán Renato y Rodrigo”, comentó EN VIVO.

En el reportaje se aprecian algunas fotos de lo que fue la celebración por el baby shower de sus bebés. Además, en la torta, hay dos iniciales: “R y R”.

Madre de Renzo Costa emocionada por ser abuela

La madre de Renzo Costa, Marina Aurora Bustamante, dijo sentirse emocionada por llegada de sus primeros nietos.

“Mi sueño más grande está por cumplirse y quiero compartirlo contigo, estoy muy emocionada y feliz. ¡Voy a ser abuela! Y mejor aún, ¡mellizos!” , expresó en un video que posteó donde se ve los coches, zapatos, medias, entre cosas que les compró a sus nietos.

