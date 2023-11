El miércoles 29 de noviembre, Lima será testigo de uno de los conciertos más anticipados del año: la despedida del genio de Pink Floyd, Roger Waters. Su gira de despedida por Sudamérica promete revolucionar los espectáculos audiovisuales en el país, con pantallas inmersivas de 170°, sonido de alta calidad y un espectáculo de drones y láser que deslumbrará a sus seguidores. Además, ofrecerá uno de los repertorios de rock más icónicos de todos los tiempos.

Chris Kansy, el manager de producción del tour, revela en un reciente video de Kandavu Producciones que el concierto contará con una pantalla de alrededor de 2 mil pies cuadrados y más de trece millones de píxeles. “Tenemos 16 cañones láser en el espectáculo que se mueven en todas las direcciones. Contaremos con numerosas luces móviles, un sistema de sonido envolvente de 360º y más de 150 equipos de audio”, afirma el ingeniero.

Kansy agrega que el montaje del show puede llevar hasta 12 horas, incluyendo transporte, instalación, ajuste de luces, alineación de cañones láser y verificación de que todo funcione perfectamente, destacando así la magnitud de este espectáculo.

“El tour de Roger Waters es un desafío. Es el mayor espectáculo en el que he trabajado y actualmente es una de las giras más importantes”, declara el profesional audiovisual. Este concierto ofrecerá lo mejor de la discografía del artista, incluyendo los clásicos de Pink Floyd como “Another Brick On The Wall”, “Comfortably Numb”, “Money” y otros éxitos.

La gira de despedida comenzó el año pasado en Pensilvania, donde Waters estrenó dos canciones nuevas: «The Bar» e «Is This The Life We Really Want». Sin embargo, sus presentaciones están cargadas de clásicos de Pink Floyd, ocupando más del 70 por ciento del repertorio en la mayoría de los más de 50 shows en Norteamérica y Europa.

Las entradas para el concierto en el Estadio Nacional, que representa la última oportunidad de ver a Roger Waters, están disponibles en el sistema Joinnus, con un 15% de descuento para tarjetas Interbank.

