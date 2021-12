La señora Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor Sánchez, sorprendió al publicar la última conversación que tuvo con Andrea San Martín hace varios meses.

A través de Instagram Stories, Alicia Díaz contó que el 30 de octubre del 2020, cuando Andrea San Martín estaba recibén operada, la ‘ojiverde’ fue a sacar a su hija de la casa de Juan Víctor con policías debido a que en el lugar estaba la novia de Juan Víctor.

Ese día, Alicia Díaz aconsejó a Andrea San Martín, con quien tenía una buena relación: “Sebas (hijo de Juan Víctor) jamás va a olvidarlo y de hecho que instintivamente sabía que algo no estaba bien, tanto que llevó a Lara a su cuarto como protegiéndola. Manten buenas relaciones con los demás porque de lo contrario muchos salen lastimados. JV adora a la bebé y ella lo quiere a él tanto como te quiere a ti. No los alejes. Te mando un fuertísimo abrazo con mucho cariño, porque creo que en momentos (después de una intervención quirúrgica) uno quiere alguien a su lado que te engría. Porque uno se siente solo y duele que no hay un hombre al lado en quién recostar la cabeza”, le dijo.

“Te mando un abrazo grande. Pronto estarás mejor y vovlerás a ser misma Andrea que conocí. Busca de mantener cerca a la gente que te quiere. No las alejes porque eso es como quiñar una relación, que al pequeño movimiento la rajadura crece”, le escribió Alicia Díaz a Andrea San Martín tras este incidente.

Foto: Instagram @aliciadvm

La madre de Juan Víctor comentó que su relación en ese tiempo era muy diferente: “Hasta un abrazo le mandé. Qué ironía ahora, no?”.

Según se observa en las conversaciones, Andrea San Martín dejó en visto a Alicia Díaz. No volvieron a hablar hasta el 20 de marzo del 2021, cuando la madre de Juan Víctor hizo un live donde realizó un comentario que a la ‘ojiverde’ no le gustó.

“Hice un en vivo en marzo y eso me escribió casi al momento porque sus (ovejas) le habían contado y pues preocupada por su imagen y “sus seguidores” todo esto cuando yo al responder por qué estábamos alejadas, dije que hizo algo en lo que yo no estaba de acuerdo”, recordó la madre de Juan Víctor.

Foto: Instagram @aliciadvm

Según se lee en la captura de pantalla, Andrea San Martín arremetió contra Alicia Díaz: “Alicia, te voy a pedir de la forma más educada posible que si vas a seguir haciendo transmisiones o demás, recuerdes que la cantidad de personas que te siguen son seguidores netamente míos y por supuesto no pasarán por desapercibido ningún comentario tuyo que, sinceramente no me interesa, sin embargo es importante que recuerdes cuál es mi posición aquí en Perú, así como también que de mi trabajo y buena imagen viven mis hijas, incluyendo tu nieta. En buena, mala, ambigua onda o como sea que te refieras a mí públicamente, recuérdalo! Porque si hay algo que trato de cuidar es no generar mala onda a mi alrededor ni controversias. Gracias”, escribió la influencer.

Alicia Díaz reveló que “nunca más hubo comunicación” con Andrea San Martín.

Foto: Instagram @aliciadvm

Foto: Instagram @aliciadvm

VIDEO RECOMENDADO

Santi Lesmes se sorprende por accesorio de Ricardo Rondón

Hecho sucedió durante programa 'En Boca de Todos'.

TE PUEDE INTERESAR