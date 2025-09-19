La agrupación peruana llegó a Estados Unidos para presentarse este 21 de septiembre en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio! en el Kaseya Center, bajo la producción de Sergio George. Antes de este histórico espectáculo, Corazón Serrano fue recibida en reconocidos programas de Univision como La Voz de la Mañana y Despierta América, donde la prensa local destacó el alcance internacional de la cumbia peruana.

Con más de tres décadas de trayectoria, Corazón Serrano pisa fuerte en Estados Unidos llevando la cumbia peruana a un escenario de talla mundial. Su participación en este evento marca un nuevo capítulo para la internacionalización de la música peruana, que ahora comparte vitrina con los ritmos más representativos de América Latina.

Corazón Serrano compartió su emoción por estar ya en Miami y vivir de cerca el entusiasmo del público latino: “Estar aquí es un sueño hecho realidad. Sentir el cariño de la gente en cada entrevista, en cada saludo, nos confirma que la cumbia peruana puede llegar a todos los rincones del mundo. Nos sentimos orgullosos de representar al Perú y de llevar nuestra música a un escenario tan importante”, señaló la agrupación.

La banda también expresó lo que significa este paso en su carrera: “Es un privilegio poder trabajar de la mano de grandes referentes de la música latina y, por supuesto, llevar nuestra cumbia peruana a nivel mundial. Para nosotros es un sueño cumplido”.

En cuanto a lo que se viene con Sergio George, adelantaron: “Muchos proyectos. Estamos felices y agradecidos de poder abrir espacios fuera del Perú, llevando la música latina y, sobre todo, nuestra cumbia peruana a nuevos escenarios”.

Durante el concierto, Corazón Serrano interpretará su más reciente éxito, No te preocupes por mí, que ya supera los 15 millones de reproducciones y ocupa el primer puesto en todas las plataformas digitales. Este logro refuerza el gran momento de la agrupación.

La participación de Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ¡Ataca Sergio! es un paso firme hacia la internacionalización de la cumbia peruana. Como ellos mismos lo destacan: “La cumbia peruana es para el mundo”.