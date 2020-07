Cada vez son más fuertes los rumores sobre el estado de salud de la conductora de espectáculos, Magaly Medina. Y es que todo esto se generó desde su ausencia el día martes en su programa debido a una fuerte gripe que la aquejó a ella y a su esposo.

El canal decidió como medida de prevención, para evitar el riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19), mandar a la ‘Urraca’ a su casa. Asimismo, al día siguiente la periodista reveló que se sentía muy mal de salud y que inclusive se había realizado la prueba de descarte.

“Yo sé que la gran mayoría se ha apenado y preocupado, y sé que también muchos me han deseado lo peor. Ayer si me sentí bastante mal y me regresaron a mi casa. Estaba en mal estado y me hice el lunes una prueba rápida (del coronavirus) como casi todas las semanas me hago y salió negativo. Ahora me hice el hisopado y y esperaré los resultados en los próximos días”, manifestó.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que la figura de ATV utilizó su cuenta de Instagram para informarle a sus seguidores que esta vez se emitirá su programa desde su casa para evitar cualquier tipo de riesgo. “Acá maquillándonos. Esta vez, hoy, esta noche saldré desde mi casa por unas medidas de protección, así que ya les cuento ahora más tardecito”, manifestó.

