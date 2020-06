El reconocido actor Pold Gastello reapareció en televisión nacional tras haber vencido la batalla contra el COVID-19. Y es que recordemos que el artista estuvo varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida.

“Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños estuviera entubado. Los taxistas no querían llevarme porque me veían muy mal. La vida está llena de situaciones que pasan por algo. Yo tengo una misión y por eso estoy aquí”, mencionó inicialmente.

Asimismo, Gastello menciona que en la última etapa de su recuperación tuvo que poner muchísimo de su parte, ya que no podía caminar, ni hablar.

“Estás cadenas de oración sé que han influido muchísimo. Me hizo cambiar de chip, en la ultima etapa el paciente tiene que comenzar a ayudar, es un proceso muy evasivo, no podía hablar, ni caminar, pero ver a estas personas, me cambio completamente el chip”, expresó.

Sin embargo, grande fue la sorpresa que se llevó el reconocido actor cuando el programa “En boca de todos” le presentó un video con saludos de sus colegas y alumnos.

“Me emociona, me conmueve. Esta segunda oportunidad tengo que verla con mucho respeto y sé que las cosas tienen que mejorar, ya estamos tocando fondo y algo bueno debe venir”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR