La polémica modelo Shirley Arica, no dudó en pronunciarse sobre el ampay que difundió el programa de Magaly Medina, en el que se ve a Jackson Mora visitando a Tilsa Lozano en pleno aislamiento social obligatorio.

Y es que la popular ‘chica realidad’ aseguró, fiel a su estilo, que la exvengadora seguramente recibió al luchador en su casa porque “forma parte de la población vulnerable”, haciendo referencia a su edad.

MIRA: Yiddá Eslava y Julián Zucchi revelan que se convertirán en padres por segunda vez

“Pobre Tilsa no puede salir, es la edad, ella es vulnerable”, manifestó sarcásticamente Arica.

Asimismo, la expareja de Jean Deza asegura que no cree para nada el descargo que hizo Lozano en sus redes sociales, tratando de justificar el motivo por el que Mora fue a su vivienda en plena cuarentena.

“La verdad es que a esa mujer no le creo ni lo que come, pero no le queda de otra que decir algo para justificar que Jackson esté incumpliendo con las normas indicadas por el gobierno”, confirmó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

“La Pánfila” cuenta cómo se habría infectado su papá del coronavirus -DIARIO OJO