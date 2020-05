Los actores, Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convertirán nuevamente en padres. Y es que mediante un video publicado en sus redes sociales, los artistas anunciaron esta increíble noticia.

“Llega para alegrar aún más nuestras vidas, ahora seremos cuatro. Estar embarazada en cuarentena no es nada fácil. Cuando estaba embarazada de Tomás, amaba sacarme ecográfias, porque sentía tanta alegría de ver como cada 2 semanas crecía de una manera maravillosa. Con le bebé estábamos muy preocupados por el COVID-19, ya que me tocaba una ecográfia importante, y no sabíamos donde poder hacerla sin exponerme”, se lee como descripción del video colgado.

Asimismo, Yiddá señala que el bebé no es “de cuarentena”, ya que ella estaba embarazada ya hace algunos meses. “Con Julián dijimos que este año podríamos empezar a buscar bebé y en menos de un mes estaba embarazada. Muchos dicen que es bebé cuarentena, pero lamento decepcionarlos, ya que me embaracé antes”, comentó a Correo.

La exchica reality afirma que es consciente sobre la situación que atraviesa el país con la propagación del COVID-19, y es por eso que está siendo mucho más cuidadosa debido a su estado de gestación.

"No es fácil estar embarazada en cuarentena. A mí el embarazo me agarra con muchas nauseas, y todo lo que le pueda pasar a una embarazada, yo en eso tengo ‘suerte’ me saco todos los premios. Debido a esta pandemia me hizo ser mucho más cuidadosa, he estado bastante protegida”, expresó.”, precisó.

