Susan Ochoa, la ganadora del Festival de Viña del Mar, señaló a Ojo.pe que ella está acatando las normas que impuso el Gobierno de quedarse en casa debido a la pandemia del coronavirus. Sin embargo, hizo un llamado a Martín Vizcarra de no olvidarse de la gente de menos recursos económicos, sobre todo de aquellos niños que no tienen ni siquiera un televisor para recibir sus clases virtuales.

“Hay muchos niños que necesitan bastante ayuda. Por eso la gente debe valorar lo que tiene, sobre todo la vida y el aire que respiramos. Esto tiene que pasar en algún momento”, señaló la artista, quien hace poco lanzó su nuevo sencillo ”No me dejes sola", que no solo ha gustado al público peruano, sino también al extranjero.

La cantante hizo hincapié que “muchos niños necesitan la ayuda, parece que el gobierno no ha volteado a verlos o se han tardado en mirarlos. Ellos tienen todas las ganas de salir adelante pero tienen muchas limitaciones, como el no tener un televisor. No saben lo que es un programa de televisión y menos una tablet. No tienen un pan que comer y luchan para salir adelante”, indicó.

Es por ello, que la ex participante de La Voz Perú dijo entender el motivo por el cual hay personas que salen a la calle a trabajar. “No es que sean irresponsables, pero tienen una familia a quien mantener. Se buscan un plato de comida para poder sobrevivir y seguir adelante. Tenemos muchos niños con enfermedades que merecen tener la ayuda”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster habla sobre Ignacio Baladán. (Video: América TV)