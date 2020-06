Susy Díaz no puede más y se muestra totalmente mortificada al darse cuenta el elevado monto que tiene que pagar por su recibo de luz en pleno estado de emergencia a causa de la propagación del coronavirus. Y es que según revela la exvedette, su última facturación fue de nada más y nada menos que S/ 4,600 soles.

Cabe resaltar que este montó corresponderían a dos meses de consumo. Sin embargo, la cómica no dudó en expresar su incomodidad frente a varios inquilinos que hasta la fecha no le cancelan el alquiler de sus cuartos.

“Imagínate. Aparte que hay inquilinos que no pagan el alquiler, me ha venido S/ 4,600, casi me da un derrame cerebral. Me dio dolor de cabeza, me empezó a doler el cuerpo”, comentó en diálogo con Radio Capital.

“De dos meses ha venido, es lo que he venido investigando porque me asusté. Les dije (a los inquilinos) que apaguen las luces, que iba a entrar a ver si tienen muchos artefactos. Hablando con ellos y, cuando veo la televisión, a todo el mundo le está pasando eso. Esto ya es un recibovirus”, agregó.

Asimismo, señaló que ha estado llamando en reiteradas oportunidades a la empresa de luz, pero no ha obtenido respuesta. “Estoy rogando a Dios que el otro mes me bajen el recibo. Lo he metido adentro de la biblia para que Dios me ayude”, manifestó.

