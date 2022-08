Tremendo escándalo. Lorena Cárdenas, esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego”, luego que Julia Díaz, amante del exfutbolista, saliera a declarar y asegurar que mantuvo una relación con el hermano de Paolo Guerrero y que “nunca ocultaron su amor”.

“¿Qué tienes que decir? Se ven imágenes de Julia Díaz que ha salido y señala que tú prácticamente hablabas con ella. ¿Tú conoces a Julia? Porque ella dice que te mandaba videos, fotos comprometedoras”, le consulta la reportera del espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Frente a ello, Lorena confesó que ella no conoce a dicha mujer y que nunca mantuvo ningún tipo de comunicación con ella. “No la conozco (...) No sé todavía qué ha salido, no sé... Corazón, no sé, déjame verlo primero y después hablamos...”, respondió Cárdenas.

Sin embargo, Lorena Cárdenas reafirmó que se encuentra separada del ‘Coyote’ Rivera a raíz del ampay. “¿Estás separada de Coyote después de todo esto?”, dijo la reportera. “Si, ya... Gordita, después podemos conversar, gracias”, finalizó diciendo la excuñada del ‘Depredador’.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO