Sheyla Rojas y su pareja Sir Winston tuvieron un lujosos viaje por parte de Europa, específicamente por Francia, Hungría e Italia. Y es que todo indicaría que el empresario mexicano habría tirado la casa por la ventana, según una nota del programa “Amor y Fuego”.

Primero, la modelo y el extranjero estuvieron por Francia donde visitaron el Museo de Lovre, donde habrían pagado 500 dólares por persona. Además, ella habría ido a una peluquería donde un corte no bajaría 55 euros.

Por otro lado, Sheyla Rojas habría posado para unas fotos con las hermosas calles de Francia y cuya experiencia cuesta 350 euros. Pero eso no habría sido todo, sino que luego viajó a Hungría, y no habría sido por avión, si no lo hizo en helicóptero privado.

Ya en Hungría, Sheyla Rojas y Sir Winston participaron del Paddock Club, un evento de autos de velocidad de la Fórmula 1 cuyo precio de entrada entre los dos es de 12 mil euros.

Sheyla y ‘Sir Winston’ captados bailando en lujoso hotel de Marbella

Sheyla Rojas no dudó en irse a un lujoso hotel en Marbella, acompañada de Antonio Pavón, su novia Joi Sánchez y su actual pareja ‘Sir Winston’, empresario mexicano que ya está en España observando cada uno de los pasos de la rubia.

“¡Eso! ¡El paso del Chango!”, se escucha decir al español, mientras la madre de su único hijo se mueve al ritmo de las canciones del DJ.

