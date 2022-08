Julio ‘Coyote’ Rivera, exfutbolista de la selección peruana, fue captado besando a una mujer que no es su esposa Lorena Cárdenas en un karaoke de Miraflores. Luego de las polémicas imágenes, la joven madre rompió su silencio este martes 2 de agosto de 2022 en el programa ‘EBDT’.

La amiga de Alondra García-Miro aclaró que que está separada del hermano de Paolo Guerrero desde abril de este año tras 13 años de matrimonio.

“Conversamos con nuestras hijas, mi mamá y con mi papá que es lo que nos importaba. Peta también lo sabía. Llevábamos una buena relación con todos, no lo veo un ampay porque es algo que nosotros ya sabíamos. Julio no es una persona mala, lo respeto (…) No vi la necesidad de un comunicado”, declaró en conversación con el magazine de América TV.

En esa línea, Lorena Cárdenas reconoció que el ampay sí afectó a su familia: “No quiero que esto se siga vendiendo de manera diferente cuando hay menores de por medio. Estamos bien, llevamos una buena relación. Una separación de manera cordial, sana sin tener que afectar a nuestros hijos. Me gustaría que todos respeten esta parte”.

“¿Tu matrimonio se terminó porque se acabó el amor o por infidelidad?”, preguntó Tula Rodríguez. Ante ello, la aún esposa del ‘Coyote’ Rivera confirmó que su matrimonio acabó por el affaire de su pareja.

“No se acabó el amor, llego un punto en que los dos tuvimos que sentarnos aclarar varios puntos y era la decisión más sana”, respondió Lorena Cárdenas, quien descartó una reconciliación.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@lorecatasus)

