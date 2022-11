Fuertes declaraciones. Cristian Zuárez decidió nuevamente romper su silencio y referirse a la polémica relación sentimental que vivió con Laura Bozzo. Y es que el cantante argentino dejó entrever que él habría sido la “manzana de la discordia” entre la conductora de televisión y su antiguo esposo, Mario de la Fuente Balarezo.

Todo se dio durante la última edición del programa de Telemundo, “La Mesa Caliente”, donde el ‘gaucho’ confesó el origen de la mala relación que siempre tuvo con Victoria, la hija mayor de la presentadora.

“Dice que se separa del amor de su vida que fue su marido y como que yo había sido un error. Entonces uno dice ahora entiendo a la hija porque siempre tuvo tanto enojo conmigo, porque piensa que yo destruí el matrimonio de sus papás”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Cristian se defendió y comentó que la popular ‘abogada de los pobres’ siempre le dijo que se encontraba separada de su esposo, con quien tuvo a sus dos hijas Alejandra y Victoria.

“Yo lo único que puedo decir desde aquí a Victoria, es disculpas (...) Pedirle disculpas porque piensa que yo fui quien destruyó el matrimonio de su mamá y de su papá, pero Laura siempre me dijo que estaba separada de su marido”, señaló.

Por otra parte, Cristian Zuarez

“Yo no tengo conflicto con ella, pero si me molesta que cada vez que habla de mí, no me respeta, no me toma en serio, me minimiza. Yo tengo una imagen que trato que crezca cada día, yo no tengo todos los medios que tiene ella, entonces cualquier cosa que diga ella me perjudica”, finalizó diciendo Zuárez.

