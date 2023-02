Comenzó la segunda semana de ‘América Hoy’ del 2023 y no dieron de qué hablar solo por su entrevista con Melissa Klug, también resaltó el nuevo look de Ethel Pozo, a quien acusaron de querer parecerse a ‘Rubí’, logrando que Samuel Suárez comente el polémico peinado.

“Qué le pasó a la Ethel, le quiso copiar el look a la ‘Retoquitos’”, fue el comentario de una de las seguidoras de Samuel Suárez, quien afirmó que todo es culpa del estilista de la hija de Gisela Valcárcel, quien al parecer, no se llevaría bien con la conductora: “Su asesor de imagen definitivamente la odia, ella es guapa sin tanta cosa”.

El raje no terminó ahí y no faltó quien no solo se fijó en el peinado, además criticó el vestido rojo: “Quería parecerse a la Rubí, a ver si jalan un poquito de rating”, una vez más, Samuel Suárez criticó al estilista de Ethel Pozo, confiando en que ella no sea la de los malos gustos: “La maldad en el ser humano tiene límites, fue el estilista y le dijo déjame igualita a la Rubí y ahí el resultado”.

Critican el nuevo look de Ethel Pozo: "Su asesor de imagen definitivamente la odia" | Imagen compuesta 'Ojo'

