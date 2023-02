Con tan solo horas de haber cumplido 35 años, era imposible que Nicola Porcella sea consultado o se pronuncie sobre ‘Esto es Guerra’, el programa que le dio la fama y del que fue expulsado y no lo llamaron ni para el aniversario por los 10 años del reality.

Actualmente, el popular Nicola porcella, está laborando como locutor de radio y al parecer, aún sin proyectos para volver a México y no tendría intensión de volver a la TV, donde no logró triunfar como conductor tras salir de ‘Esto es Guerra’ en medio de un escándalo de agresión a Angie Arizaga: “Es cierto, eso fue al inicio, hoy quiero agradecer el cariño y respaldo del público. Estoy conduciendo Habla causa en radio Karibeña, no pienso volver a la televisión”.

‘Esto es Guerra’ intenta renovar los rostros del reality con jóvenes que de momento no han logrado calar en el público y Nicola Porcella afirmó no ver el programa, pero se entera de algunas cosas que le salen en las noticias: “No lo veo, a veces me entero porque en las redes sociales me salen noticias de Esto es guerra. No tengo la menor idea del programa, tampoco me interesa, creo que están llenos de gente nueva, ojalá les vaya bien”.

