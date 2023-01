Lejos de las pantallas de TV, pero con ganas de trabajar. El popular Nicola Porcella, aceptó animar la inauguración de una discoteca de ambiente en Trujillo, donde su presencia fue aprovechada por los asistentes, quienes no dudaron en tocar el tonificado cuerpo del ‘Capitán Histórico’ de ‘Esto es Guerra’.

El ‘TikToker Ricla Torrez’, fue el encargado de revelar el desempeño de Nicola Porcella como animador en discotecas de ambiente, donde los asistentes no desaprovecharon para nada la presencia del ex de Angie Arizaga, quien se mostró incómodo en más de una ocasión.

Por su parte, los cibernautas resaltaron el trabajo de Nicola Porcella, asegurando que mientras sea por trabajo, todo está bien: “Dinero es dinero”, “La calle está dura, ya la tele no es rentable para él”, “Estamos viviendo tiempos difíciles”. “El Capi, no es por nada, pero antes no hubiera atracado (aceptado), pero dinero es dinero”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los sorprendidos usuarios de TikTok.

