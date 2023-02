La situación laboral de Anthony Aranda , novio de Melissa Paredes sigue dando de qué hablar, luego de que ‘Magaly TV La Firme’ revelara que solo trabaja 3 días por semana en la escuela de baile ‘Montejo’ y que gana un promedio de S/ 2,400.00 mensuales.

El verdadero dueño de la compañía de baile, Dennis Montejo, declaró en exclusiva al programa ‘Préndete’ donde fue consultado sobre el sueldo que gana el popular ‘Activador’. Como se recuerda, él mismo dijo que el bailarín trabaja solo lunes, miércoles y viernes.

Indicó que muchos bailarines ganan desde 80 soles por hora, pero que no es el caso de la actual pareja de Melissa Paredes. Por ello, denunció que el programa de Magaly Medina editó sus declaraciones para dejar mal a Aranda.

En entrevista con Kurt Villavicencio ‘Metiche’, respondió si es cierto que el ‘Activador’ gana 100 soles por hora de clase.

“Los bailarines, los profesores, ganan en base a su trayectoria, al tiempo que tienen y lo que pueden aportar. Hay profesores que pueden ganar 100, 120, 80 soles pero a mi me hicieron esas preguntas porque me trajeron tres bailarines venezolanos que querían una oportunidad de trabajo en la escuela y me decían que era nuevos. Preguntaron cuánto es el sueldo mínimo y le empecé a dar montos”, comentó Dennis Montejo.

“A raíz de eso salió, entre comillas, que Anthony podía ganar eso. Anthony no gana eso, (su sueldo) es por lo que sabe y lo que mayoría de profesores de la industria sabemos lo que él sabe (...) Me preguntaron cuánto gana él, pero respondí que no puedo decirlo porque es personal. Al yo dar esos montos, asumieron que es lo que Anthony gana” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR