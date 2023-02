El reciente informe de ‘Magaly TV La Firme’ que revelaría cuánto gana Anthony Aranda como bailarín causó revuelo. Y es que, de acuerdo al informe periodístico, el popular ‘Activador’ percibiría unos S/ 2,400.00 al mes, aproximadamente, como sueldo fijo.

Dennis Montejo, Director y dueño de la Academia ‘Montejo’, se pronunció con un video, el cual fue publicado en la cuenta de Instagram del novio de Melissa Paredes.

El coreógrafo negó que haya hablado del salario de ‘Activador’ y consideró que fue “utilizado” por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

“Me ha utilizado para hacer daño a Anthony, para desprestigiar la carrera de Anthony. Las preguntas no fueron esas y fueron otras y ha utilizado mis respuestas para hacer daño”, comentó.

Luego dejó entrever que Aranda cobra un sueldo elevado, el cual no quiso precisar.

“Anthony trabaja en Montejo, es director de ‘Montejo’, y dirige mis Crew de niños. Ya quisiera yo que Anthony me cobre lo que usted dice que yo he dicho que cobra. Es uno de los profesores más caros del Perú, por lo que sabe, por lo que es. Ha competido nacional y a nivel internacional” , aseguró.

Luego sentenció: “Usted lo vende para que genere noticia, pero no voy a caer en sus juegos, no me utilice para desprestigiar a Anthony. Quiero hacer mi descargo todo lo que sale en ese programa es falso”.

