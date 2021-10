Los últimos episodios de “De vuelta al barrio” no han sido nada alentadores para Anita y Pepo, quienes se encuentran detenidos en la comisaría tras confesar que por un descuido incendiaron las oficinas de Créditos Sandoval. Ahora su suerte está echada, luego de que su abogado Leónidas Cabezudo Ortiz, más conocido como ‘Black Power’, les informara que después de conversar con el fiscal, todo está en contra de ellos, por lo que les espera la cárcel.

Esta situación, lleva a la angustia de esta pareja que empieza a perder la fe, pues jamás imaginó que una de sus fantasías provoque una tragedia que ha dejado en la calle a los trabajadores de dicha empresa, y aunque Luis Felipe Sandoval en inicio sufrió un desmayo al enterarse de la noticia y ahora busca que los responsables paguen por lo que hicieron, otro personaje es el verdadero culpable, dando un giro radical a la trama.

En las imágenes vemos salir de la compañía a Anita y Pepo disfrazados cuando de pronto hace su aparición un hombre encapuchado vestido de negro, sosteniendo con la mano izquierda una galonera que aparentemente tendría combustible. De pronto este sujeto comienza a cantar: “Hoy ha salido ese sol de nuevo”, pero al mirar las velas dice: “Un candelabro apagado, ¡qué irresponsabilidad!” y las enciende, luego continúa con su tema: “Y día a día se hace una vida, quiero sacar lo que tengo dentro”. Quedando con esto demostrado, que quien provocó el siniestro es el propio empresario.

Pero ¿que llevó al esposo de Cristina Bravo a tomar tal decisión, justo días antes de anunciar cambios dentro de su empresa? No olvidemos que Coco Gutiérrez iba a mantenerse en el puesto de gerente general y Pichón iba a asumir una jefatura que había entusiasmado a toda su familia. A continuación, un análisis del porqué de su accionar.

Cuando el sujeto encapuchado, que sería nada más y nada menos que Luis Felipe Sandoval, entra y prende las velas en las oficinas de su empresa para que se incendie (Foto: América TV)

¿POR QUÉ LUIS FELIPE SANDOVAL INCENDIÓ SU PROPIA EMPRESA?

Para saber con exactitud qué llevó a Luis Felipe Sandoval incendiar su propia compañía, tenemos que retroceder al día que las llamas consumieron todo. Como se recuerda, la noticia fue dada a conocer una madrugada por Dante Ganoza a través de Weber TV, pero como el medio carece de credibilidad, nadie creía lo que se estaba informando. Incluso el propio empresario se encontraba con su esposa mirando el noticiero, pero al ser cuestionado por Cristina de lo que sucedía, este lo minimizó y dijo que se trataba de algo falso. “No vas a estar creyendo en lo que dice. Si mi oficina se estuviera incendiando, hubiera sonado la alarma sincronizada que tengo en mi celular. Debe ser un fake news de ese canal ridículo”.

Al día siguiente, la presencia del comisario en su casa lo alertó y al saber que todo era verdad, sufrió una descompensación. Luego va a supervisar a lo que queda de la compañía, ahí también se hacen presentes sus trabajadores, quienes le dicen que va a levantarse, pero su respuesta los dejó sorprendidos. “Créditos Sandoval pasa por su peor momento. Esta vez no seremos como el Ave Fénix, esta vez no resurgirá de las cenizas, pues se ha perdido todo, no solamente el mobiliario, sino información valiosa; en realidad, no tenemos ninguna información. Felizmente cuento con un ejército de abogados que se encargaran de eso”.

Luego continúa y revela qué es lo que desea para él. “Es una señal del destino que nos está diciendo que Créditos Sandoval debe morir para dar inicio a un nuevo universo: a la música. Sí, voy a concentrar todo mi trabajo y energía en cumplir ese sueño (…). Créditos Sandoval ha muerto y eso nos pone en el camino del desempleo, no puedo más. O me dedico a ser artista o a ser ejecutivo, pero las dos no puedo. Ahora estamos en el terreno de los desempleados, les agradezco haber compartido estos años, luchado en esta aventura. Esto se terminó hoy, no tengo siquiera para pagarles un solo centavo”.

Con estas últimas palabras, se conoce por qué el papá de Elisa deja de lado su faceta en el mundo empresarial para seguir sus sueños en el canto, algo que inició hace algún tiempo.

Luis Felipe Sandoval, su esposa Cristina y su hija Elisa en su empresa viendo cómo quedó todo en ruinas (Foto: América TV)

RECLAMARÁ EL SEGURO ¿PERO SE LO DARÁ A SUS EMPLEADOS?

Después de que Anita y Pepo se declararon responsables del incendio de la empresa, Luis Felipe Sandoval podrá reclamar el seguro por los daños, pero si tomamos en cuenta de que él mismo provocó todo, es posible que empiece a hacer alguna jugarreta para hacer ver a sus exempleados que lo recibido no sería suficiente y tendría que usarlo solo para él y su familia. Recordemos que cuando invitó a Pichón, Coco, Pepo y Edy a su casa a tomar un lonche les comentó que estaba en la ruina. “Ustedes están sin sueldo y yo me quedé con todas las deudas, yo pago todas las cuentas. Piensan que los empresarios se la llevan fácil y el seguro no suelta la plata fácilmente”.

Con esto queda demostrado que la maldad de este personaje jamás se apartó de él, solamente estaba esperando el momento oportuno para demostrar su verdadera identidad. Lo que sí sabemos es que todos sus esfuerzos de ahora en adelante estarán enfocados en su carrera musical, para la que invertirá todo con apoyo de su familia. Ese fue el único objetivo del incendio, no olvidemos sus palabras: “O me dedico a ser artista o a ser ejecutivo, pero las dos no puedo”, algo que manejó muy bien, pero responsabilizando a otros.

¿Hasta dónde será capaz este personaje interpretado por Diego Bertie? ¿Logrará triunfar como artista pese a la desgracia de otros? ¿Sabremos en algún momento que él fue quien incendió su propia empresa? ¿Será Dante quien logre descubrir toda la verdad? Estas son algunas interrogantes que se hacen los seguidores de esta exitosa serie peruana.