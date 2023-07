¡Agradecido! Nicola Porcella vivió duros momentos antes de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’, pero ello no le impidió dedicarle tiernas palabras a su amiga y concursante Wendy Guevara, a quien agradeció su amistad durante las siete semanas que lleva en el reality mexicano.

El modelo peruano indicó que la popular youtuber tiene un lugar importante en su vida por su personalidad sincera. Además, confesó sentirse feliz de haberla conocido y le aseguró que tiene casa en Perú si decide ir a visitarlo.

Nicola Porcella dedica tierno mensaje a Wendy Guevara

Previo a la eliminación, Nicola Porcella se dio un tiempo para dedicarle algunas palabras a Wendy Guevara con quien hasta hace poco había tenido un par de fuertes discusiones. “ La persona que más feliz me hace estar parados aquí eres tú y Poncho porque fueron los primeros en acogerme . Por ser real conmigo, porque cuando te molestas, te molestas, cuando estás contenta estás contenta y me lo haces sentir, por abrirme tu corazón muchas veces, eres la persona que me hizo reír estas siete semanas ”. comentó el ex capitán de ‘Esto es Guerra’.

Luego Nicola aprovechó la oportunidad e invitó a la popular youtuber a su casa en Perú. “ Estoy feliz de haberte conocido y fuera de bromas, sabes que en Perú tienes una casa si no me vengo a vivir acá y decirte que siempre me identifiqué contigo. Tu historia para mi es una historia que el mundo debe saber, porque es de mucha valentía ”. agregó.

