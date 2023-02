Katia Palma , pese a sus 42 años de edad, luce como una jovencita de 20. El drástico cambio de look de la actriz y comediante dejó en shock a todos los usuarios en redes que han seguidos su carrera en televisión.

Palma ya logró bajar 15 años de kilos con ayuda de la manga gástrica, pero también con mucha disciplina, haciendo ejercicios y comiendo saludablemente.

“No quiero buscar la aceptación del público ni de la gente, quiero sentirme bien conmigo misma. No me privo de nada, como lo que me da la gana, pero ahora sé jugar con las comidas. Y cuando la friego, me da el remordimiento de consciencia y salgo a correr ” , declaró en ‘Magaly TV La Firme’, en la edición del pasado 14 de febrero de 2023.

La actriz confesó que hizo de todo para bajar de peso antes de decidirse por la operación de la manga gástrica.

“Si contara todo lo que me he metido. Desde pepas de ajo, pastillas de café, batidos, dietas que salgan en Internet, pero nunca me han dado resultados”, sostuvo.

Katia Palma sufrió de bullying

“Yo veo mis fotos y digo guau”, dice sorprendida una Katia Palma al ver cómo luce en las fotografías.

Sin embargo, entristece cuando recuerda que a los 11 años, sufrió una fuerte depresión debido a su sobrepeso y al bullying. Incluso, reveló que, alguna vez, su pareja la dejó por su sobrepeso.

“Me han dejado en una relación, me han dejado por cómo me veía y, bueno, siempre estás expuesta a que la gente te diga: ‘la gordita, la gordita, la gordita’ (...) pero lo tomo como un aprendizaje. Hoy en día digo: ‘Pobre infeliz’. Si no me querías antes, ahora menos te voy a querer” , contó Katia Palma a ‘Magaly TV, la firme’.

Katia Palma y su radical cambio de look

